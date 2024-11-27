Сербский режиссер Кустурица намерен получить гражданство РФ

Деятель культуры заявил, что считает себя россиянином.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица подтвердил свое намерение получить российское гражданство. При этом в настоящее время деятель культуры имеет гражданство Сербии и Франции.

Кустурица подчеркнул, что чувствует себя россиянином, а получение российского паспорта необходимо ему для дальнейшей работы в киноиндустрии.

Режиссер также отметил недостаточный уровень культурного сотрудничества между Россией и Сербией, несмотря на близость культур двух стран.