На перевернувшемся в Баренцевом море судне находились петербуржцы

Всех находившихся на борту удалось спасти.

На перевернувшемся в Баренцевом море судне в том числе находились жители Санкт-Петербурга.

Как передает «Фонтанка», всего на борту были 11 человек, среди которых двое членов экипажа. Все они были эвакуированы судном «Святая Екатерина».

Сейчас пострадавшие находятся в гостинице. Им оказывается вся необходимая помощь.