На перевернувшемся в Баренцевом море судне находились петербуржцы

Всех находившихся на борту удалось спасти.
На перевернувшемся в Баренцевом море судне в том числе находились жители Санкт-Петербурга.
Как передает «Фонтанка», всего на борту были 11 человек, среди которых двое членов экипажа. Все они были эвакуированы судном «Святая Екатерина».
Сейчас пострадавшие находятся в гостинице. Им оказывается вся необходимая помощь.
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