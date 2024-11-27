На перевернувшемся в Баренцевом море судне находились петербуржцы

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Всех находившихся на борту удалось спасти. 

На перевернувшемся в Баренцевом море судне в том числе находились жители Санкт-Петербурга.

Как передает «Фонтанка», всего на борту были 11 человек, среди которых двое членов экипажа. Все они были эвакуированы судном «Святая Екатерина».

Сейчас пострадавшие находятся в гостинице. Им оказывается вся необходимая помощь.

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