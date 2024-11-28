Взрыв прогремел в кабине локомотива в Гатчинском округе

В среду, 27 ноября, взрыв произошел в локомотиве в деревне Малые Колпаны в Гатчинском округе Ленобласти.

Отмечается, что возгорания не было.

Как выяснило издание 78.ru, на месте проводились учения по проверке реакции всех оперативных служб. По информации, МВД и МЧС заранее предупреждены не были.