Пенсионер из Кингисеппа поджег дома женщин

В садоводстве «Сатурн» Кингисеппского района 28 ноября около 14:10 загорелись два частных дома на Третьей улице. По словам очевидцев, злоумышленник бросил какой-то предмет в окна двух домов. После этого начался пожар.

В результате возгорания два дома выгорели полностью. Никто не пострадал. В тот же день по горячим следам в садоводстве «Сатурн» задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 67-летний житель Кингисеппа.

Мужчина поджег два дома из-за продолжительного конфликта с их хозяйками – 36-летней женщиной-кладовщиком и 56-летней медсестрой. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.