Сергей Перминов: Ленобласть вступает в новую технологическую сферу

Ленинградская область и Инженерный центр Яндекса будут развивать сотрудничество в робототехнике и автономном транспорте. Александр Дрозденко отметил, что регион может стать пилотной площадкой для проектов центра.

Сенатор РФ Сергей Перминов в разговоре с «Общей газетой Ленинградской области» рассказал, в каких сферах наиболее востребованы инновационные технологии. И как партнерство с Центром скажется на развитии региона.

«На наших глазах такие технологии, еще недавно слывшие уделом фантастов, становятся былью. Пройдет не так много времени, и уже факты про «вкалывающих» тут и там роботов будут еще менее удивительны, чем автомобили, пришедшие на смену лошадям в извозе, если обратиться к классическому примеру «неверия в прогресс» ста-с-небольшим-летней давности», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что сегодня все передовые страны мира делают ставку на развитие технологий робототехники, транспорта и систем на базе искусственного интеллекта. Они обещают качественно новые возможности в промышленности и социальной сфере, делают. Это новейшая «гонка на опережение» XXI века. И Россия приняла этот исторический жребий.

«Это логично с учетом, что нас исторически привлекают амбициозные миссии, вроде покорения Космоса, передовых систем обороны. Мы этим горим и по праву гордимся. Ленинградская область, подключаясь к освоению технологий будущего, готовится войти вместе со страной в новую технологическую эру. Так что это решение, инновация и кооперация стратегического класса», – резюмировал Сергей Перминов