Сергей Перминов: Ленобласть вступает в новую технологическую сферу

Ленинградская область и Инженерный центр Яндекса будут развивать сотрудничество в робототехнике и автономном транспорте. Александр Дрозденко отметил, что регион может стать пилотной площадкой для проектов центра.
Сенатор РФ Сергей Перминов в разговоре с «Общей газетой Ленинградской области» рассказал, в каких сферах наиболее востребованы инновационные технологии. И как партнерство с Центром скажется на развитии региона.
Сенатор напомнил, что сегодня все передовые страны мира делают ставку на развитие технологий робототехники, транспорта и систем на базе искусственного интеллекта. Они обещают качественно новые возможности в промышленности и социальной сфере, делают. Это новейшая «гонка на опережение» XXI века. И Россия приняла этот исторический жребий.