Цифровизация Ненецкого автономного округа. Перспективы развития

Применение диджитал-технологий в Ненецком автономном округе обсудили участники цифрового дня, организованного правительством региона совместно с представителями Сбера.

Работа проходила в четырех проектных командах. Представители региональной администрации совместно с экспертами банка проанализировали успешные примеры применения ИИ-технологий в различных сферах: государственное управление, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, образование, культура, спорт, социальная сфера, туризм и территориальное развитие. В результате сформирован пакет предложений по реализации ключевых цифровых проектов.

Юрий Бездудный, губернатор Ненецкого автономного округа:

Развитие электронных сервисов имеет огромное значение для социально-экономического прогресса региона. Внедрение цифровых технологий способствует улучшению качества жизни, а эта задача, которую нам ставит Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Электронные сервисы упрощают доступ к образовательным, медицинским и социальным услугам. Это особенно важно для удалённых населённых пунктов, которых в нашем округе большое количество. Кроме того, развитие цифровой инфраструктуры может привлечь инвестиции и стимулировать предпринимательскую активность, особенно в сферах, связанных с туризмом и экотехнологиями. Стране требуется новая волна инноваций, и Ненецкий автономный округ готов стать пилотным регионом для внедрения передовых решений.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: