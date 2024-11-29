Тренера из Ленобласти обвиняют в сборах денег на спортинвентарь, который не закупался

В полицию на мужчину поступило уже несколько заявлений.

В полицию Кировского района Ленинградской области обратились несколько человек с заявлениями на тренера по фехтованию. Мужчину обвиняют в сборе денег на спортивное обмундирование, которое, по словам потерпевших, на самом деле не покупалось.

Как выяснила «Фонтанка», накануне на мужчину поступили еще два заявления. Одна из потерпевших утверждает, что тренер взял у неё 14 тысяч рублей под предлогом покупки нового фирменного обмундирования и организации поездки на соревнования в Москву. Еще одна местная жительница поведала ту же историю, но денег отдала гораздо больше — 45 тысяч рублей.

Известно, что тренер является мастером спорта и владеет собственной частной школой фехтования. Жалобы на мужчину поступали и ранее. Бывшая коллега поделилась, что в середине августа предприниматель организовал сборы для учеников, которые планировались на две недели, но фактически продлились всего пять дней. При этом деньги не были возвращены. Речь идет о суммах от 30 до 300 тысяч рублей.