weather 8.1°
$ 70.90
82.72

Главная / Для души / Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера

Для души Новости

Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера

В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.

Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера - В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.
Фото: Соцсети

В Карелии отдыхающие спасли обессиленного детеныша нерпы, который был найден на берегу Ладожского озера. Сейчас малыш находится в заботливых руках специалистов в Петербурге.

Туристы обнаружили истощенное животное в Лахденпохском районе. Поняв, что малыш находится в беде, люди связались со специалистами Фонда друзей балтийской нерпы. Следуя рекомендациям, туристы бережно перенесли нерпу с дикого участка и  временно поместили в небольшое углубление.

Прибытия транспорта из Петербурга нерпочка ожидала в яме (чтоб не убежала и не потерялась). Поливание из чайника нужно было для охлаждения животного перед транспортировкой», – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится под присмотром.

Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера - В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Вам будет интересно
Елисей и Любава вернулись в Летний сад
После зимовки в Карпиев пруд Летнего сада вернулись лебеди Елисей и Любава. Для многих жителей Петербурга появление белых птиц стало символом начала л...
28.05.2026
126

Теги

"Фонд друзей балтийской нерпы" Ладожское озеро Спасение животных
Новости Социум

В десяти районах Петербурга расширили покрытие мобильной связи

Традиционно редакция ivbg.ru следит за комментариями пользователей в сети, касающихся качества мобильной связи в регионе. На этот раз отзывы коснулись обновления инфраструктуры в десяти районах Санкт-Петербурга.

Как отмечают в сети, на данных направлениях улучшилась скорость мобильного интернета и стабильность соединения. Пользователи обратили внимание на позитивные изменения в Невском, Адмиралтейском, Приморском, Василеостровском, Красногвардейском, Московском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Курортном районах. Ускорение затронуло как густонаселённые жилые кварталы, так и популярные зелёные зоны: сады «Олимпия», территорию у Дворца Юсуповых, парки «Озеро Долгое», «Малиновка», «Город Героев», «Сосновка», а также Ржевский и Юнтоловский лесопарки.

За комментариями мы обратились к экспертам МТС. Как сообщили в пресс-службе компании, в преддверии летнего сезона инженеры развернули десятки новых базовых станций стандарта LTE в северных, южных и прибрежных районах, историческом центре и на восточной окраине города. Для увеличения пропускной способности оператор задействовал все доступные диапазоны частот — от 800 МГц до 2600 МГц. Проведённые технические работы позволили разгрузить сеть и подготовить её к сезонным нагрузкам.

«Параллельно с подготовкой к высокому туристическому сезону мы значительно обновляем инфраструктуру на Северо-Западе: продолжаем работы по установке нового высокопроизводительного отечественного оборудования на транспортных сетях в Петербурге и Ленобласти. Масштабный проект поможет увеличить пропускную способность сети, повысить надёжность инфраструктуры в
регионе, переведёт мониторинг и контроль управления трафиком на новый технологический уровень», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее редакция рассказывала об улучшении качества связи на юго-западе Санкт-Петербурга.

Теги

мтс Петербург мобильная связь

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться