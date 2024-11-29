Выступавшему за открытие границы с РФ финскому депутату пришлось извиняться

Однопартийцы пристыдили депутата за его за точку зрения, которая расходится с общей внешнеполитической линией страны.

Депутат финского парламента Киммо Кильюнена был вынужден извиниться за свое предложение о открыть границы с Россией.

Как сообщает финская пресса, во время встречи с представителями русскоязычного «Александровского общества» Кильюнен заявил, что диалог между Финляндией и Россией должен быть возобновлен. Он также пообещал обсудить с коллегами вопрос о возможном открытии границы между странами.

Однако позиция Кильюнена была воспринята в штыки. В ответ на критику со стороны однопартийцев депутат признал, что его точка зрения является личным мнением и не отражает официальную позицию страны.