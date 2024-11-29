Автомобилистам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимой

К 1 декабря российские водители должны успеть «переобуть» свои авто на зиму.

С 1 декабря водителям в России грозят штрафы за использование летних шин в зимний период. Об этом напомнил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Принятые в мае 2023 года поправки в законодательство уточнили перечень неисправностей, при которых запрещается использование транспортных средств. Среди них — отсутствие зимних шин в период с декабря по февраль.

Несмотря на то, что санкция за данное правонарушение достаточно мягкая (предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей), водителям ради собственной безопасности все-таки стоит выполнять требования законодательства и не выезжать на дороги зимой на летней резине, — добавил юрист.