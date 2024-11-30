Жителям Подпорожского района запретили выход и выезд на лед

В Подпорожском районе Ленинградской области с 25 ноября ввели запрет выхода людей и выезда транспорта на лед до достижения безопасной толщины ледового покрытия.

С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. По статистике большая часть погибших приходится на период становления льда.

Жителей просят набраться терпения и дождаться прочного льда на водоемах. Рыбакам напомнили, что нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечет наложение административного штрафа.