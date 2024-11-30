Петербург стал третьим в рейтинге качества жизни в России

Финансовый университет при президенте России представил рейтинг городов по качеству жизни во время IX Международного форума «Новая экономическая политика 2.0». В топ-3 вошел Санкт-Петербург, сообщает «Бриф».
Вперед вышли Грозный и Москва. Исследования проводили с учетом мнения жителей. Специалисты оценили качество жизни в городах, население которых превышает 250 тысяч человек.
Рассматривался уровень материального благополучия, качество медицинских услуг, экологическую обстановку. Также учли уровень образования, качество коммунальных услуг и другие факторы.
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