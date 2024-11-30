Хулиган поджег дверь пенсионера во Всеволожском районе

Дверь в квартиру дома на улице Школьная в Кузьмоловском Всеволожского района загорелась 27 ноября около 20:00.
Хозяином квартиры, которую пытались поджечь, оказался 60-летний пенсионер. Он смог потушить пожар самостоятельно и вызвал полицию.
Предполагаемого поджигателя задержали 28 ноября. Им оказался 40-летний неработающий житель Санкт-Петербурга. Его мотивы устанавливаются.
Заведено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение чужого имущества.
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23.05.2022 2055