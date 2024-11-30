Хулиган поджег дверь пенсионера во Всеволожском районе

Дверь в квартиру дома на улице Школьная в Кузьмоловском Всеволожского района загорелась 27 ноября около 20:00.

Хозяином квартиры, которую пытались поджечь, оказался 60-летний пенсионер. Он смог потушить пожар самостоятельно и вызвал полицию.

Предполагаемого поджигателя задержали 28 ноября. Им оказался 40-летний неработающий житель Санкт-Петербурга. Его мотивы устанавливаются.

Заведено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение чужого имущества.