Артснаряд нашли на заводе в Волхове

Около 10:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Волховскому району выехали на Кировский проспект. Там на территории объекта по производству минеральных удобрений обнаружили предмет, похожий на боеприпас.
Росгвардейцы обеспечили оцепление и охрану места происшествия до приезда специалистов. Взрывотехники ОМОН «Бастион», осмотрев предмет, установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности был вывезен сотрудниками ОМОН на полигон для уничтожения.
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