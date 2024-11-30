Артснаряд нашли на заводе в Волхове

Около 10:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Волховскому району выехали на Кировский проспект. Там на территории объекта по производству минеральных удобрений обнаружили предмет, похожий на боеприпас.

Росгвардейцы обеспечили оцепление и охрану места происшествия до приезда специалистов. Взрывотехники ОМОН «Бастион», осмотрев предмет, установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности был вывезен сотрудниками ОМОН на полигон для уничтожения.