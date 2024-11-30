В Петербурге прошел круглый стол, посвященный защите пользователей в интернете

На площадке пресс-центра ТАСС в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Безопасность в интернете: современные вызовы и технологии защиты пользователей». Участниками встречи стали представители бизнеса, власти, общественных и финансовых организаций.
Темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности пользователей в онлайн-пространстве. Спикеры рассказали о существующих на рынке инструментах защиты пользователей, которые развивают бизнес и государство, партнерских программах, проектах по повышению цифровой грамотности, а также поделились актуальной статистикой по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону.
Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник отметил, что 1,5 млн из 2 млн жителей региона имеют подтвержденные учетные записи на Госуслугах, при этом у населения региона наиболее востребованы цифровые сервисы в сфере медицины и образования.
Участники круглого стола пришли к единогласному мнению о том, что для поддержания безопасной цифровой среды бизнесу и государству в первую очередь нужно внедрять усовершенствованные программы обеспечения безопасности пользователей. Немало важным стал вопрос реализации комплекса мер по просвещению общества в области цифровой гигиены, который станет инструкцией правильного пользования программами в цифровой сети.