Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.

Вам будет интересно ВС РФ освободили за осень 88 населенных пунктов Российские военнослужащие за осень 2024 года освободила 88 населенных пунктов, следует из данных сводок Минобороны России, которые подсчитал ТАСС. Так, группировка... 01.12.2024 67

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка в ДНР. Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.