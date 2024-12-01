Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка в ДНР. Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-20.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.