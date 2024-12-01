На полигоне «Лужский» пять месяцев будут проводить учения

С 1 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года на полигоне «Лужский» в Ленобласти будут проводиться учения. Об этом предупредили глава администрации района Юрий Намлиев.
В этот период будут проходить занятия по боевой подготовке и тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учений также запланированы передвижения боевых машин и применение авиационных средств поражения.
Во избежание несчастных случаев в этот период вход на территорию полигона запрещен.
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26.11.2024 183