На полигоне «Лужский» пять месяцев будут проводить учения

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С 1 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года на полигоне «Лужский» в Ленобласти будут проводиться учения. Об этом предупредили глава администрации района Юрий Намлиев.

Baltphoto/ Павел Долганов
Фото: Baltphoto

В этот период будут проходить занятия по боевой подготовке и тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учений также запланированы передвижения боевых машин и применение авиационных средств поражения.

Во избежание несчастных случаев в этот период вход на территорию полигона запрещен.

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26.11.2024 183
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