Школьники из Петербурга победили на международной олимпиаде по математике

Четверо школьников из Санкт-Петербурга получили золотые медали в личном зачете XIV Международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics.

Трое из них – Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов – учатся в Президентском физико-математическом лицее № 239. Еще один участник команды России на олимпиаде – Павел Прозоров – в лицее № 533.

Олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится в Румынии с 2008 года. В 2024 году участники из России выполняли конкурсные испытания в онлайн-формате из Образовательного центра «Сириус». В прошлом году российские юные математики завоевали две золотые и две серебряные медали олимпиады.