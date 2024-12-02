После вмешательства прокуратуры в деревне Вайя установили детскую площадку

Поделиться

После обращения жительницы Гатчинского района на личном приеме к прокурору Ленобласти Сергею Жуковскому в деревне Вайя оборудовали детскую игровую площадку.

photo_2024-12-02 13.40.09
Фото: прокуратура Ленобласти.

Надзорное ведомство после проверки установило, что органы местного самоуправления работают неэффективно. Одного из руководителей администрации Веревского сельского поселения привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры и при финансовой поддержке правительства Ленинградской области был разработан проект обустройства и установка детской площадки. В настоящее время он реализован.

Вам будет интересно
После вмешательства прокуратуры в деревне Вайя установили детскую площадку прокурор, Ленобласть, детская площадка, Гатчинский район
Прокуратура восстановила права детей на безопасное занятие спортом в Отрадном
Благодаря вмешательству Кировской городской прокуратуры восстановлены права детей на безопасные занятия физической культурой и спортом. В ходе проверки установлены разрушения паркетного...
26.11.2024 229
Автор