Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю

Компания ЛОЭСК предупредила о продолжающихся в регионе плановых работах на электросетях.
В Ленинградской области с 2 по 8 декабря будут вестись плановые работы на объектах энергетической инфраструктуры. В этой связи в отдельных районах региона возможны отключения электричества.
График с населенными пунктами, точными датами и временем отключения компания публикует на своем сайте.
Фото: ЛОЭСК
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