Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю

Поделиться

Компания ЛОЭСК предупредила о продолжающихся в регионе плановых работах на электросетях.

В Ленинградской области с 2 по 8 декабря будут вестись плановые работы на объектах энергетической инфраструктуры. В этой связи в отдельных районах региона возможны отключения электричества.

График с населенными пунктами, точными датами и временем отключения компания публикует на своем сайте.

Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
Фото: ЛОЭСК
Вам будет интересно
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю отключения электричества, лоэск, Ленобласть, график
После вмешательства прокуратуры в деревне Вайя установили детскую площадку
После обращения жительницы Гатчинского района на личном приеме к прокурору Ленобласти Сергею Жуковскому в деревне Вайя оборудовали детскую игровую площадку. Надзорное...
02.12.2024 14
Автор