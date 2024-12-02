В Выборге поймали рецидивистку-карманницу в федеральном розыске

В Выборге 30 ноября на улице Кутузова задержана 27-летняя рецидивистка-карманница, находившаяся в федеральном розыске.
Девушка разыскивалась за кражу личных вещей у женщины, совершенную в июне 2024 года. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.
Задержанная уже имеет около десятка судимостей за аналогичные преступления.
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