В Выборге поймали рецидивистку-карманницу в федеральном розыске

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Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

В Выборге 30 ноября на улице Кутузова задержана 27-летняя рецидивистка-карманница, находившаяся в федеральном розыске.

Девушка разыскивалась за кражу личных вещей у женщины, совершенную в июне 2024 года. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

Задержанная уже имеет около десятка судимостей за аналогичные преступления.

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17.06.2023 1892
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