В Выборге поймали рецидивистку-карманницу в федеральном розыске

В Выборге 30 ноября на улице Кутузова задержана 27-летняя рецидивистка-карманница, находившаяся в федеральном розыске.

Девушка разыскивалась за кражу личных вещей у женщины, совершенную в июне 2024 года. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.

Задержанная уже имеет около десятка судимостей за аналогичные преступления.