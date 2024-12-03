Иномарка насмерть сбила женщину-пешехода во Всеволожском районе

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На 30-м километре трассы «Парголово – Огоньки» во Всеволожском районе 2 декабря около 19:00 произошла смертельная авария. Volkswagen Polo сбил женщину-пешехода.

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД

За рулем иномарки находился 38-летний водитель. Двигаясь по трассе возле Сертолово, он сбил 46-летнюю женщину.

Пешеход пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.

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