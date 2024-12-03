Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном исполнении судебных решений

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Флаг России
Фото: Baltphoto.ru

Владимир Путин подписал с Беларусью соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений.  

Документ касается судебных постановлений, вынесенных по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска, который обязывает должника выплатить взыскателю денежные средства, в том числе в части государственных пошлин, а также иных судебных расходов и процессуальных издержек.

Судебные постановления одной страны не будут требовать специальной процедуры признания в другой. Спорные вопросы о толковании и применении документа будут урегулированы путем переговоров между Россией и Беларусью.

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03.12.2024 37
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