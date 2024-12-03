Житель Ломоносовского района жестоко избил знакомого

По подозрению в избиении знакомого 2 декабря задержали 28-летнего жителя деревни Вильповицы Ломоносовского района. Преступление совершено 30 ноября около 21:30.
В ходе словесной перепалки 28-летний местный житель избил 47-летнего оппонента. Пострадавшего поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую травму живота, разрыв брыжейки тонкой кишки и другие травмы.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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28.11.2024 772