Иностранца будут судить за растление 8-летней девочки во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки.
Преступление совершено в сентябре 2024 года на детской площадке в поселке Токсово. Иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении ребенка.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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