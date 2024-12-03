Иностранца будут судить за растление 8-летней девочки во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки.

Преступление совершено в сентябре 2024 года на детской площадке в поселке Токсово. Иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении ребенка.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.