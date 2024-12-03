Между Мяглово и поворотом на Ёксолово полностью обновлено дорожное покрытие

Работы по обновлению четырех километров дорожного покрытия прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Четырех километровый участок, соединяющий поселки Мяглово, Хапо-Ое, Озерки и Ёксолово, один из самых загруженных во Всеволожском районе. Здесь не только поменяли асфальт, но и провели монтаж специальной георешетки, которая скрепила бетонные плиты в основании дороги и увеличила сохранность покрытия. Также дорожники обновили разметку, установили новые дорожные знаки, укрепили обочины, отремонтировали остановки общественного транспорта.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.