VK Fest 2025 объявил новые даты и площадки проведения в Москве и Петербурге

Развлекательный фестиваль VK Fest 2025 пройдет 5-6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 19-20 июля в московском парке «Лужники». Остальные города, даты проведения и площадки будут объявлены позже.
Как сообщает руководитель VK Fest Зоя Новикова, решено обновить даты фестивалей в столицах, чтобы сделать фестиваль интереснее.
«Наша команда хочет обеспечить максимально насыщенную программу, показать посетителям весь масштаб и яркость VK Fest, представить лучших артистов, инфлюенсеров, как можно больше развлечений для всей семьи и всё разнообразие тематических зон. Будем приятно удивлять», – сказала Зоя Новикова