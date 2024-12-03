VK Fest 2025 объявил новые даты и площадки проведения в Москве и Петербурге

Развлекательный фестиваль VK Fest 2025 пройдет 5-6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 19-20 июля в московском парке «Лужники». Остальные города, даты проведения и площадки будут объявлены позже.

Как сообщает руководитель VK Fest Зоя Новикова, решено обновить даты фестивалей в столицах, чтобы сделать фестиваль интереснее.