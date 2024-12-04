По данным на 1 октября 2024 года, россияне задолжали за электроэнергии почти 345 млрд рублей, что на 7% больше, чем в начале года. Об этом сообщили «Известия».

Значительная часть долгов приходится на просрочку более одного месяца, а основные неплательщики — население и муниципальные организации, включая школы и детские сады. Эта группа потребителей задолжала 142,5 млрд рублей.

В материале уточняется, что больше всего нарушителей проживает в Центральном федеральном округе, на который пришлось 75,1 млрд рублей, из них просрочка на месяц и более — 44,5 млрд. В Приволжском округе долг составляет 60,7 млрд и 35,2 млрд рублей соответственно.