В Ленобласти опровергли сообщения о сбитом беспилотнике

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В соцсетях начало распространяться видео, на котором вертолет ВС РФ сбивает БПЛА якобы в Тосненском районе Ленобласти. В ЦУР опровергли эту информацию.

В координационном центре отметили, что видео было снято несколько недель назад в одном из приграничных регионов, куда действительно залетел беспилотник и где он и был сбит.

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В ЦУР призвали жителей Ленобласти не распространять информацию, в происхождении которой они не уверены. Также напоминаем, что в регионе по-прежнему действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе средств ПВО.

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