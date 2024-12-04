В Ленобласти опровергли сообщения о сбитом беспилотнике

В соцсетях начало распространяться видео, на котором вертолет ВС РФ сбивает БПЛА якобы в Тосненском районе Ленобласти. В ЦУР опровергли эту информацию.

В координационном центре отметили, что видео было снято несколько недель назад в одном из приграничных регионов, куда действительно залетел беспилотник и где он и был сбит.

В ЦУР призвали жителей Ленобласти не распространять информацию, в происхождении которой они не уверены. Также напоминаем, что в регионе по-прежнему действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе средств ПВО.