Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.