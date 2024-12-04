В Приморске поймали поджигателя детских колясок

Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

В Приморске Выборгского района задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух детских колясок в парадной.

О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы в понедельник. Сперва вспыхнула коляска в подъезде дома № 3 по Выборгскому шоссе. Спустя время аналогичный инцидент произошел в ЖК на набережной Лебедева.

Накануне, 3 декабря, виновник случившегося был задержан. Свой поступок неоднократно судимый мужчина объяснил хулиганством. По данному факту возбуждено уголовное дело.