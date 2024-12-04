В Приморске поймали поджигателя детских колясок

Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.
В Приморске Выборгского района задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух детских колясок в парадной.
О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы в понедельник. Сперва вспыхнула коляска в подъезде дома № 3 по Выборгскому шоссе. Спустя время аналогичный инцидент произошел в ЖК на набережной Лебедева.
Накануне, 3 декабря, виновник случившегося был задержан. Свой поступок неоднократно судимый мужчина объяснил хулиганством. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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04.12.2024 75