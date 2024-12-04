На инвестиционном форуме в Москве эксперты спрогнозировали рост доли российских производителей лекарств до 65% рынка

К 2030 году доля отечественных производителей на рынке лекарственных препаратов в денежном выражении может достигнуть 65%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на стартовавшем в Москве 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Особое внимание в будущем, по мнению аналитиков, стоит уделить процессу внедрения ИИ в сфере здравоохранения и перспективам его дальнейшего использования.

Как заявили эксперты, благодаря программам государственной поддержки и появлению новых локальных игроков по итогам 2023 года доля российских производителей составила 45%. Говоря о ближайших нескольких годах, то основным трендом развития рынка лекарственных препаратов в России, по их мнению, станет ускоренная консолидация рынка. Когда из-за ограниченных возможностей для органического роста небольшие компании будут искать покупателей на свой бизнес среди более крупных игроков.

Помимо этого, участники форума поделились информацией, что драйвером для отрасли также станет и дальнейшая цифровизация процессов в сфере здравоохранения. Рынок получит дополнительный импульс за счет развития digital-каналов для врачей, электронных медицинских карт, высокотехнологичных инструментов мониторинга рынка, а также инициатив в рамках цифровизации фарм-ритейла.

Аналитики ВТБ добавили, что на рынке медуслуг будет происходить дальнейшее увеличение расходов, вызванное рядом факторов:

общее увеличение бюджетных расходов, связанное с поддержкой и инвестициями в отрасль;

рост доли пожилого населения в России;

повышенное внимание со стороны государства к лечению и профилактике сложных заболеваний, в первую очередь, онкологических и кардиологических.