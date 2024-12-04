План Трампа по Украине включает отказ Киева от НАТО и территориальные уступки — СМИ

Будущая администрация Трампа предложила ему именно такой план урегулирования конфликта.

Будущий президент США Дональд Трамп намерен вынудить Украину отказаться от членства НАТО в ближайшие 10 лет, а также согласиться на территориальные уступки в пользу России. Об этом пишет Reuters.

Советники Дональда Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана России на обозримое будущее <…> Предложения от трех главных советников <…> имеют некоторые общие черты, включая снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в НАТО, — указано в материале.