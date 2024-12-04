В Луге построят еще один дом для переселения ленинградцев из аварийного жилья

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство последней очереди жилого комплекса на Медведском шоссе в Луге
Новые квартиры полностью готовы к заселению. На первых этажах дома предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения. Во дворе организована детская площадка и парковочные места.
Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда» можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.
Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году по программе расселения. В 2023 году было предоставлено жилье почти четырем тысячам ленинградцев. Сегодня активно идет строительство домов в Сясьстрое и в Луге, а объект в Подпорожье введен раньше срока.