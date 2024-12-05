В Петербурге планируют изъять земли для строительства магистрали

Арбитражный суд рассмотрит исковое заявление комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о принудительном изъятии земельного участка у компании ООО «Автопортрет Лахта».

Как сообщает «АБН24», участок располагается в Приморском районе и входит в состав зоны магистрали М-32.

Предполагается, что дорога станет дополнительным выездом из Лахты. Магистраль будет располагаться от М–49 до Приморского шоссе и Шуваловского проспекта, добавляет РБК.

В комитете добавили, что владельцы участка не намерены подписывать договор о выкупе, не представив проект в срок. Однако в ведомстве не назвали адрес, а также стоимость и кадастровый номер объекта.