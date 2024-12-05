Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155-мм гаубицы М198 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» и два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, из них две «Kirpi» турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.