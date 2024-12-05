В Петербурге ищут неизвестного, нападающего на женщин и детей

От действий злоумышленника уже пострадали три жительницы города.
Следственный комитет расследует серию нападения неизвестного на женщин и детей. От рук агрессора пострадали пенсионерка, мама с ребенком и школьница.
На данный момент известно о двух случаях подобного противоправного поведения, но местные жители предполагают, что пострадавших гораздо больше, — передает СК.
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