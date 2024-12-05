Адвокат из Ленобласти открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Петербурге

В Санкт-Петербурге 3 декабря задержали водителя Chevrolet Aveo, пытавшегося решить стрельбой дорожный конфликт Литейном проспекте.

Хулиганом оказался адвокат, проживающий в деревне Туганицы Гатчинского района. Сначала он наставил на оппонента травматический пистолет MP-80-13T, затем выстрелил в сторону ног водителя из Grand Power Y10.

Неизвестно, что послужило началом конфликта. Устанавливаются обстоятельства происшествия.