Адвокат из Ленобласти открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Петербурге

В Санкт-Петербурге 3 декабря задержали водителя Chevrolet Aveo, пытавшегося решить стрельбой дорожный конфликт Литейном проспекте.
Хулиганом оказался адвокат, проживающий в деревне Туганицы Гатчинского района. Сначала он наставил на оппонента травматический пистолет MP-80-13T, затем выстрелил в сторону ног водителя из Grand Power Y10.
Неизвестно, что послужило началом конфликта. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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