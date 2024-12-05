Жалобы жителей Янино-1 на выбросы с местного завода дошли до Бастрыкина

Местные жители жалуются на ужасный запах и постоянные выбросы химикатов с предприятия вблизи жилой застройки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил под личный контроль ситуацию жителей Янино-1, страдающих от деятельности местного завода. Работа предприятия по выпуску лакокрасочных материалов сопровождается вредными выбросами.

происходят систематические выбросы в атмосферу токсичных веществ и продуктов горения. Местные жители задыхаются от запаха химикатов и высказывают жалобы на ухудшение состояния здоровья. Многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли, — передает СК.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства.