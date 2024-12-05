Иностранца задержали за нападение с ножом на соотечественника в Выборге

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соотечественнику задержан 21-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Выборге.

В ночь на 2 декабря на Красной площади в городе произошел конфликт между двумя гражданами Узбекистана. Во время ссоры один из них ударил ножом своего 25-летнего соотечественника.

Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали колото-резаное проникающее ранение грудной клетки с повреждением левого легкого.