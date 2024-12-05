Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол

В среднем россияне закладывают бюджет на застолье в размере 12 тысяч рублей.
Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, более 50% россиян собираются накрывать праздничный стол в бюджете до 12 тысяч рублей.
Исследование также показало, что если застолье планируется только для себя, расходы в среднем составят 7,5 тысяч рублей. Для компаний из двух-четырёх человек эта сумма увеличивается до 10,2 тысяч рублей.
Если планируется пригласить пять — десять гостей, то средний чек увеличивается до 17 тыс. рублей, а для компании из 11 и более человек — до 28,5 тыс. рублей, — приводит результаты опроса RT.
Вам будет интересно
Эта закуска содержит довольно много полезных соединений, но в то же время может повысить уровень холестерина в крови. Врач-диетолог Елена Соломатина...
03.12.2024 105