Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодний стол

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В среднем россияне закладывают бюджет на застолье в размере 12 тысяч рублей.

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, более 50% россиян собираются накрывать праздничный стол в бюджете до 12 тысяч рублей.

Исследование также показало, что если застолье планируется только для себя, расходы в среднем составят 7,5 тысяч рублей. Для компаний из двух-четырёх человек эта сумма увеличивается до 10,2 тысяч рублей.

Если планируется пригласить пять — десять гостей, то средний чек увеличивается до 17 тыс. рублей, а для компании из 11 и более человек — до 28,5 тыс. рублей, — приводит результаты опроса RT. 
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