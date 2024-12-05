У отца-музыканта из Выборга отобрали инструменты из-за долга по алиментам. Но этого мало

Из-за долга по алиментам в 680 тысяч рублей перед 8-летней дочерью 42-летний житель Выборга лишился музыкальных инструментов.
Мужчину обязали отдавать четверть дохода, но выплат и трудоустройства не последовало. Тогда пристав составил протокол об административном правонарушении, предупредил о возможной уголовной ответственности и изъял у должника две электрогитары и синтезатор.
Имущество реализовали на комиссионных началах в счет погашения долга. Сейчас сотрудники службы добиваются взыскания остатка суммы.
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24.06.2022 5268