Застройку выдали разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в Новосаратовке

Детский садик на 325 мест построен по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

«Работа группы ЦДС во многом говорит о характере развития будущего города, ведь в конце ноября застройщик получил разрешение на строительство ещё одного садика. Сам садик — это один из крупнейших проектов дошкольных учреждений в нашем регионе, с «мягким» дизайном фасада, крупной игровой зоной и сильным развивающим ядром», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Детский садик откроется на территории ЖК «Город Первых». Его территория не просто благоустроена, но даже оборудована велопарковкой и навесом для колясок и санок.

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Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.