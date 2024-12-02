На Школьной улице в Буграх построят детский сад на 160 мест

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство еще одного детского сада по государственной программе «Современное образование Ленинградской области» во Всеволожской районе

«За последний год Бугры существенно нарастили объем социального строительства — по соглашениям с Правительством Ленинградской области наши партнеры возводят детский сад на 325 мест и школу для 1300 детей. Еще один новый садик построим за счет областного бюджета», — отметил заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Фото: lenobl.ru

Как отметил Евгений Барановский, даже на уровне планировочных архитектурных решений здание отсылает к игре в кубики — это очень дружелюбный и понятный детям проект. Внутри разместятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, столярная мастерская, кладовая игрушек и многое другое.

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Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.