Аварийные работы продлятся почти всю ночь.
Леноблводоканал вечером, 5 декабря, предупредил о проведении аварийных работ на участке водовода, проходящего через промышленную зону. Подача поды в южную часть города будет приостановлена в период с 21:00 до 05:00.
Специалисты Предприятия приступают к устранению аварийной ситуации и приложат все усилия для скорейшего решения, — указано в сообщении.
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05.12.2024 112