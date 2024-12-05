Аварийные работы продлятся почти всю ночь.

Леноблводоканал вечером, 5 декабря, предупредил о проведении аварийных работ на участке водовода, проходящего через промышленную зону. Подача поды в южную часть города будет приостановлена в период с 21:00 до 05:00.

Специалисты Предприятия приступают к устранению аварийной ситуации и приложат все усилия для скорейшего решения, — указано в сообщении.