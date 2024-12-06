Петербурженка проиграла в шахматы из-за магического ритуала

Петербурженка через суд требует вернуть деньги за неоказанные услуги, обещавшие помочь в шахматных состязаниях. Мужчина-«маг» не провел обещанные ритуалы, несмотря на полученные деньги, сообщает «Петроград».

Жительница Санкт-Петербурга обратилась к мужчине с просьбой провести магические обряды, которые должны были помочь ей в шахматных играх. За услуги она перевела ему сначала 2 666 рублей, а затем еще 4 956 рублей.

Однако, как утверждает истец, обряды «не были выполнены», а обещанного результата не последовало. Теперь женщина требует вернуть всю сумму, включая проценты и расходы на юриста, а также компенсацию за моральный ущерб в размере 15 000 рублей.