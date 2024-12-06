Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

С 30 ноября по 6 декабря ВС РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников. Все цели высокоточных ударов достигнуты.

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За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2210 военнослужащих, девять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 42 боевые бронированные машины, из них три боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 52 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 3565 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенные пункты Ильинка и Романовка в ДНР. Потери противника составили свыше 2400 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка в ДНР. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты «Bradley», шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две «Kirpi» турецкого производства, американская бронемашина «MaxxPro», бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, 12 боевых бронированных машин «Казак», 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка в Запорожской области и Сухие Ялы в ДНР. Противник потерял до 950 военнослужащих, пять танков, в том числе три «Leopard» производства ФРГ, 15 боевых бронированных машин, из них четыре «MaxxPro» и четыре HMMWV производства США, 29 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, в том числе пять 155 мм самоходных артиллерийских установок.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Морской авиацией Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 61 украинский военнослужащий.