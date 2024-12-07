В Россию уже ввезено более 15 тысяч тонн мандаринов из Абхазии

Более 15 тыс. тонн мандаринов экспортировано с начала цитрусового сезона из Абхазии в Россию, что на 6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в Россию планируют поставить более 37 тысяч тонн мандаринов. Такие цифры назвали в отделе статистики Государственного таможенного комитета Абхазии.

Напорядок увеличился и экспорт фейхоа. Если в прошлом году в такое время было вывезено 754 тонны, то в этом году более 1 тыс. тонн. Киви, которое в прошлом году не экспортировали, в этом году уже вывезли 10 тонн. Это сравнительно новая для Абхазии культура. А вот хурмы и лимонов поступило на российский рынок меньше — 244 тонны вместо 286 тонн и 220 тонн вместо 276 соответственно.