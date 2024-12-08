Россиянам напомнили порядок начисления платы за работу в новогодние праздники

Россияне, которые работают в новогодние каникулы, имеют право на оплату в двойном размере.

Как отметили в Госдуме, праздничные дни с 1 по 8 января являются выходными, и за работу в эти дни полагается двойная оплата за каждый отработанный час.

При этом, если выполненная работа соответствует месячной норме, оплата будет производиться по обычной ставке, а сверхурочная работа не будет учитываться, пишет РИА Новости. В то же время сотрудники, получающие сдельную оплату, могут рассчитывать на «двойные сдельные расценки» за праздники.

Также россияне могут договориться с работодателем о выходном взамен двойной оплаты. В этом случае работа в праздничный день будет оплачиваться по стандартной ставке, а отгул не будет оплачиваемым.