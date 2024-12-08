Ленинградцам показали, как выглядит берлога бурого медведя: их стоит обходить стороной

В Комитете по охране животного мира призвали жителей и гостей Ленобласти быть внимательными и не приближаться к жилищам хищников.
Медведи, проживающие в Ленобласти, с приходом зимы уже впали в спячку. Однако не у всех косолапых сон крепок. Комитет по охране животного мира региона показал, как выглядит медвежья берлога и призвал гостей и жителей обходить убежища хищников стороной.
Специалисты предупреждают, что встреча с медведями не сулит ничего хорошего, особенно в зимний период.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области
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06.12.2024 177